شكرا لقرائتكم خبر عن رغم خضوعها لعمليات تجميل كثيرة.. كاردى بى تحذر متابعها من عمليات تنسيق القوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر المغنية العالمية كاردى بى، واحدة من النجمات اللاتى لم يبتعدن عن جراحات التجميل، وكانت دائمًا منفتحة بشأن إجراء عمليات تنسيق القوام وشفط الدهون وإجراءات أخرى، لكن مغنية الراب تطالب الآن أتباعها الأصغر سناً بالتفكير طويلاً وبشدة قبل الخوض في تمرير المشرط أو الإبرة، علي جسدهم.

وكشفت كاردي بي، أنها فى أغسطس أجرت عملية جراحية وأزلت 95% من البوليمرات الحيوية الخاصة بها، قائلة: "لقد كانت عملية مجنونة حقًا، كل ما سأقوله هو أنه إذا كنتي صغيرًة، إذا كان عمرك 19، 20، 21 عامًا، وشعرتي أنك نحيلة، وتقولين يا إلهي، ليس لدى ما يكفي من الدهون عودى للتفكير مرة أخرى".



كاردي بي

وحسب ما نشر موقع glamour ، لم تخض كاردى بى، فى التفاصيل حول سبب عدم رغبتها في الحصول على مادة اصطناعية في عمليات التجميل، لكن كاردى شاركت آرائها حول عملية جراحية أخرى شائعة لتنسيق القوام، وقالت: "يمكن عمل تنسيق قوام ولكن عليك التأكد من أن مستويات الدم لديك على ما يرام.. وإذا قال الطبيب إن مستويات الدم لديك منخفضة جدًا أو لديك مرض السكرى أو أى شيء آخر.. فيمكن أن يؤدي إجراء عملية الأرداف بشكل غير صحيح إلى الوفاة"، وووفقًا لدراسة أجريت عام 2017، يموت ما يصل إلى 1 من كل 3000 مريض يخضعون للإجراء، لكنها لا تزال تعتبر عملية كبرى.

كاردي بي

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجمة العالمية كاردي بي، وضعت صناع فيلم كوميدي جديد بعنوان Assisted Living في ورطة، بانسحابها المفاجئ من فريق التمثيل قبل أيام قليلة من بدء تصوير العمل السينمائي، حيث قالت مصادر إن الفيلم الذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار كان على بعد أسبوع فقط من بدء التصوير عندما تراجعت مغنية الراب البالغة من العمر 29 عامًا.

وحسب موقع nypost قيل للممثلين الآخرين وطاقم العمل أن الفيلم ألغي مؤقتًا، ونقلت عن مصدر أن مغنية الهيب هوب أرجعت سبب انسحابها من العمل إلى التمديد المفرط لدورها في الفيلم.

كاردي بي التي ظهرت في السينما للمرة الأولى في فيلم "Hustlers" في العام 2019، كانت ستؤدي دور مجرمة تهرب بعد اتهامها بارتكاب جريمة، وتحاول إثبات براءتها أثناء الاختباء في منزل جدتها المتقاعدة، ونظرًا لانسحابها في وقت قريب من بداية تصوير العمل، تواجه المغنية إمكانية التعرض لإجراءات قانونية لتعويض المنتجين.

وفي الفيلم كانت كاردي ستلعب دور مجرمة تهرب بعد اتهامها بارتكاب جريمة، وتحاول إثبات براءتها وتختبئ في منزل جدتها، وكانت ترتدي بعض الأطراف الصناعية وتضع مكياج سيدة عجوز لمساعدتها على الهرب.