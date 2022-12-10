شكرا لقرائتكم خبر عن رواج سينمائى فى موسم رأس السنة لكبار النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل السينمات المصرية خلال موسم رأس السنة السينمائى عددا من الأفلام الجديدة، لكبار النجوم أمثال محمد هنيدى وبيومى فؤاد وكريم محمود عبد العزيز ورامز جلال، تزامنا مع احتفالات راس السنة الجديدة وإجازة منتصف عام.

نبيل الجميل

أول هذه الأفلام "دكتور جميل أخصائى تجميل" للنجم محمد هنيدى، المقرر طرحه 28 ديسمبر بجميع دور العرض السينمائية. وكان هنيدى وأبطال فيلمه الجديد "نبيل الجميل" قد انتهوا من تصوير آخر مشاهد العمل الأحد الماشى، وجمعت المشاهد الأخيرة بين هنيدى ونور اللبنانية ورحمة أحمد ومحمود حافظ ومادلين طبر وآخرين، وبعدها مباشرة احتفل هنيدى وأسرة الفيلم بالانتهاء من العمل .

فيلم "نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

أخى فوق الشجرة

"أخى فوق الشجرة" من المقرر طرحه فى دور العرض 18 يناير، خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل، وظهر رامز فى الأفيش، بوزن ممتلئ يجلس على شجرة.

فيلم "أخى فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصى الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وكان آخر أفلام رامز جلال "أحمد نوتردام" الذى تم عرضه في السينمات العام الماضى، وشارك في بطولته غادة عادل، خالد الصاوى، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، أحمد حلاوة، أحمد فتحى، محمد ثروت، انتصار، محمود البزاوى، شيماء سيف وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم كان من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

جروب الماميز

"جروب الماميز" من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، قصة وإنتاج محمد رشيدي، ومن المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية 18 يناير المقبل.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى وغادة عادل وريم مصطفى ويسرا اللوزي، ويعد من الأفلام التى تنتمى لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، منهم بيومى فؤاد والفيلم تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

فيلم المطاريد

قرر صناع فيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم وتارا عماد طرحه بدور العرض الى موسم رأس السنة المقبل وتحديدا 25 يناير.

يشارك فى بطولة الفيلم كل من إياد نصار، تارا عماد، محمود البزاوى، محمود حافظ، محمد محمود، محمود الليثي، دنيا سامي، طه دسوقي، مصطفى غريب، حسن مالك، تأليف صلاح الجهيني، عزت أمين، إخراج ياسر ساميوتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول صاحب نادي المطاريد الذي يجسده أحمد حاتم ويرث النادي عن والده، ويحاول أن ينافس على البطولات مع فريق كرة القدم.

اتنين للإيجار

طرح صناع فيلم "اثنين للإيجار" البرومو الرسمى للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قبل طرحه 25 يناير المقبل، وظهر خلاله بطلا العمل بيومى فؤاد ومحمد ثروت وهما يحاولان كسب عمل بطريقة كوميدية، وتفاعل الجمهور معهما.

فيلم "اتنين للإيجار" تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

وروجت الفنانة إسعاد يونس للعمل من خلال نشر البوستر الرسمي للفيلم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليه: "توكلنا على الله.. قريبا"، وتشارك النجمة إسعاد يونس، كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "اتنين للإيجاروتظهر ضمن الأحداث بشخصيتها الحقيقية كمنتجة لفيلم يتم تصويره داخل الأحداث .

ويجسد محمد ثروت شخصية عامل بوفيه في تصوير الأفلام والمسلسلات، وتربطه صداقة قوية مع بيومى ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية في أماكن وظروف مختلفة.

شلبى

فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبى، ومن إخراج بيتر ميمى، مقرر عرضه 4 يناير المقبل بدور العرض السينمائية.

فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

"شلبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

مغامرات كوكو

قرر صناع فيلم "مغامرات كوكو" طرحه فى موسم منتصف العام وتحديدا يوم 4 فبراير، وبدأوا الترويح للعمل بطرح أول أفيش يتصدره النجم بيومى فؤاد، ويشارك فى بطولة الفيلم خالد الصاوى وشيرين رضا وأوس أوس وإيهاب فهمى ونانسى صلاح وعمرو عبد العزيز وطاهر أبو ليلة وظهور خاص لمنة فضالى، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، قصة وإخراج إسماعيل فاروق.

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.