فرصة لعشاق Lord Of The Rings للإقامة فى منزل Hobbit.. اعرف القصة

القاهرة - سامية سيد - سيتمكن عشاق سلسلة أفلام Lord Of The Rings فى قضاء عدة أيام بأحد بيوت الـHobbit من السلسلة المشتقة The Hobbit، وذلك من خلال حجزها على أحد تطبيقات الحجوزات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على إصدار أول أفلام السلسلة The Hobbit: An Unlimited Journey، وبالتالى سيتمكن عشاق السلسلة من حجز نحو 44 Hobbit غرفة، التي أعيد بناؤها في نيوزيلندا.



Hobbit Home

وبالتالى تتوفر الآن إقامة لمدة ثلاث ليالٍ لما يصل إلى أربعة ضيوف مع فتح الحجز فى 14 ديسمبرالجارى، مقابل 10 دولارات نيوزيلندية (5.22 جنيهات إسترلينية) في الليلة.

ووفقا لموقع الحجوزات "سيتم توفير الإقامة لمدة عدة أيام في The Millhouse، وهو منزل من غرفتي نوم مستوحى من الهوبيت مع زاوية كتابة مناسبة لـ Bilbo Baggins، وديكور منزلي الذى أشرف على بنائه مخرج السلسلة براين ماسي".

وذكر موقع مجلة embire الأمريكية أن فيلم The Hobbit: An Unlimited Journey تم تصويره فى نيوزيلندا بميزانية 500 مليون دولار، مأخوذ عن سلسلة روايات الأطفال للمؤلف البريطانى جون رونالد.



The Hobbit

روايات "The Hobbit" كتبها رونالد لأطفاله فى أول الأمر، ثم نشرت فى بريطانيا عام 1937، ورونالد هو الذى كتب سلسلة أفلام "مملكة الخواتم" أيضا، لكن بعد 17 عاما من تأليف "ذا هوبيت".

وتدور قصة الروايات حول القزم بيلبوباجينز الذى ينضم لمجموعة من الأقزام والساحر جاندالف، للبحث عن كنز تنين يدعى "سموج"، وتقع أحداث فيلم فى إطار زمنى يسبق "مملكة الخواتم".