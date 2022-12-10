شكرا لقرائتكم خبر عن دريك يصطحب ابنه لمشاهدة مباراة كرة سلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ديلى ميل تقريراً حول المغنى الشهير دريك فى مهمة أبوية يوم الأربعاء الماضى، حينما اصطحب ابنه أدونيس لمشاهدة مباراة كرة السلة بين فريقى رابتورز ضد لوس أنجلوس ليكرز فى موطنه تورونتو.

ولوحظ المغنى البالغ من العمر 36 عامًا، وهو يقضى وقتًا ممتعًا مع طفله الصغير وهما يستمتعان بسير المباراة ما بين الضحك والتركيز الشديد على المباراة.

وكان أوبرى دريك الشهير بدريك لفت الأنظار بشكل كبير لصور ابنه المختلف تماما عنه حيث يمتلك الطفل عيون ملونة وشعر أصفر ويبدو أن ذلك يعود لوالدته صوفى الفرنسية، إذ دوماً ما يسعد دريك بمشاركة ابنه بالصور على السوشيال ميديا والتنزه سوياً.

أيضاً سبق وكشف ليل بيبى مغنى "On Me" أنه سجل عددا من الأعمال مع دريك حيث قال: "عملت أنا ودريك على عدد من الأغانى معا، وقد أن إحدى الأغانى سجلت فى استوديو جيمس [هاردن] ، وفى الحقيقة أنا لا أحذف الأغانى من الكمبيوتر لذلك فالأغانى مازالت موجودة ".