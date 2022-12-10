شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صلاح مخرجاً لمسلسل يسرا الجديد فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار المنتج جمال العدل على المخرج عمرو صلاح لتولى مسئولية إخراج مسلسل النجمة يسرا الجديد المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت، وذلك بعدما كان من المقرر أن يخرج العمل المخرج عمرو عرفة لكنه اعتذر لانشغاله بأعمال أخرى.

يذكر أن المخرج عمرو صلاح كانت بداية في برنامج SNL بالعربى وبعدها قدم عددا من الأعمال خلال الفترة الماضية خاصة في السينما أبرزها قلب أمه" بطولة هشام ماجد وشيكو، "ديدو" بطولة كريم فهمى، "زومبى" بطولة على ربيع، كما ينتظر عرض فيلم "جروب الماميز" يوم 18 يناير المقبل وهو بطولة روبى ويسرا اللوزى ومحمد ثروت

وتواجت النجمة يسرا في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، حيث تم تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية حيث تم منحها جائزة اليسر، ومن جانبها قالت يسرا عن التكريم: " مش عارفة أشكركم إزاي على كل الحب ده وعلى اللحظة الجميلة دي من حياتي وإني أبقى وسط الفنانين ومحبى السينما".

ووجهت يسرا الشكر لبلدها الثانية السعودية مؤكدة أنها كانت تزور السعودية قبل أن تكون الممثلة يسرا، مشيرا إلى أن الفن والسينما هما ذاكرة الإنسانية وأنها فخورة بأنها جزء من تاريخ السينما المصرية والعربية.

وفى سياق آخر تنتظر يسرا عرض مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة نيللى كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى، حيث انتهت نيللى من تصويره ومقرر عرضه قريباً.

يذكر أن يسرا قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" وشارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.