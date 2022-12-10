شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يحتفل بعيد ميلاده الـ55 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم، الفنان الكبير ماجد الكدواني بعيد ميلاده الـ55 فهو من مواليد 10 ديسمبر عام 1967، قدم خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأدوار والأعمال الكوميدية التى تعلق بها الجمهور، لكن قبل دراسته فى المعهد العالى للفنون المسرحية، درس الديكور المسرحى فى كلية الفنون الجميلة والتى تخرج فيها 1985.

كان دخوله الفن عن طريق الصدفة، حيث كان يعمل فى المسرح بعد تخرجه، وفى إحدى المرات جاءت لجنة من معهد فنون مسرحية لتحكيم آخر مسرحية ببكالوريوس فنون جميلة، ووقتها تواصل معه الدكتور أشرف زكى والدكتورة سميرة محسن، للتقديم فى المعهد، ووقتها حالفه الحظ بسبب حادثة قديمة تعرض لها فكان من السهل عليه أن يأخذ إعفاء من الجيش والانضمام بالفعل إلى المعهد العالي للفنون المسرحية.

كان فيلم "عفاريت الأسفلت" الذى شارك به عام 1996 أول أعماله السينمائية، ثم شارك بعدها فى عدد كبير من الأفلام أشهرها: فى بيتنا شبح، هيبتا، حرامية فى كى جى تو، الرهينة، هيبتا، جاى فى السريع، والرهينة وطير إنت، ولا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية)، برا المنهج، وقفة رجالة، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، نادى الرجال السرى، مقلب حرامية، طلق صناعى، وغيرها من الأفلام، أما عن مشاركاته الدرامية، شارك ماجد الكدواني في مسلسلات: الاختيار 2، موضوع عائلي، أحلامك أوامر، نمرة اتنين، جسر الخطر، أوان الورد.

حصل "الكدواني" خلال مسيرته الفنية على أكثر من جائزة منها: أفضل ممثل من مهرجان أبو ظبي، وأفضل ممثل من المركز الكاثوليكي للسينما، وأفضل ممثل دور ثاني عن فيلم "ساعة و نص"، وأفضل ممثل عن فيلم "قبل زحمة الصيف"، جائزة الإبداع الفني من مهرجان الكاثوليكي للسينما عن فيلم "هيبتا" جائزة فاتن حمامه للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي، أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "نادي الرجال السري" ، جائزة التمثيل عن فيلم "تراب الماس"، وغيرها من الجوائز.

جاء تكريمه بجائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 39 وهي نفس الدورة التي تم بها تكريم الفنان الكبير سمير غانم، وقال عقب حصوله على الجائزة: "البركة في ربنا وفيكم كلكم، إحنا اتعلمنا منكم كتير، وشكرًا هند صبري على كلامك، وإشادتك بي، والحمد لله أن ربنا سامحلي أنى أتفرج، واشتغل، واتوجد في بلد عظيم مثل مصر، واهتزيت كثيرا أول ما باعتولي، وقالولي مهرجان القاهرة هيكرمك، لأن كلمة القاهرة تهزني جدًا".



ماجد الكدواني وتكريمه في القاهرة السينمائي

وكانت آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني فيلم "فضل ونعمة" الذي يعرض خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية المختلفة، ويشاركه بطولته كل من: هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.