شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا الخواجة تشارك فى مسلسل "أم البنات" مع سهير رمزى وتجسد دور مُعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رانيا الخواجة في بطولة مسلسل "أم البنات" للنجمة سهير رمزى، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى لعرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد رانيا خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى رانيا تعمل مُعدة فى قناة وتربطها معرفة مع إحدى بنات سهير رمزى، وتسعى رانيا بكل الطرق للوصول لهدفها من خلال الإعلام.

مسلسل "أم البنات" تشارك في بطولته فريال يوسف، ناصر سيف، منة عرفة، هايدى رفعت، هاجر الشرنوبى، سامية الطرابلسي، محمد مهران، سميرة صدقى، مادلين طبر أيمن عزب، محمد عبدالجواد وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة وإخراج عبدالعزيز حشاد، وسيناريو وحوار أحمد صبحي ورامي عاطف وعمرو هاني.

يذكر أن رانيا الخواجة كان آخر مشاركاتها خلال حكاية "بيت عز" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر 2021، والحكاية بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

أما سهير رمزى فتستكمل بمسلسل "أم البنات" خطة عودتها إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب سنوات، حيث قدمت العام الماضى، مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وإخراج عمرو عابدين.