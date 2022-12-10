شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول برنامج الأوبرا بمناسبة الكريسماس وأعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، خلال شهر ديسمبر الجارى برنامجاً فنيا ثرياً ومتنوعا للاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية.

وقال صابر إن الأوبرا تتجمل بعدد من الديكورات والمظاهر الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة لاستقبال الجمهور، مشيرا إلى أن العروض تضم مجموعة متنوعة من الفنون العالمية الجادة، وتابع أنه تقام 4 ليالى لرائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى باليه كسارة البندق، والذى تقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل بمصاحبة أوركسـترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى، وذلك فى الثامنة مساء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 27، 28 ، 29 ، 30 ديسمبر على المسرح الكبير.

كما تقام 3 حفلات لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، كورال أكابيلا قيادة مايا چيڤينيريا وفرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج هشام الطلى، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء والخميس 14 و15 ديسمبر على المسرح الكبير ومساء الأحد 18 ديسمبر على مسرح سيد درويش (دار أوبرا الإسكندرية).

ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى حفل فى الثامنة مساء السبت 24، إلى جانب احتفالية بقيادة المايسترو جيوفانى بومبيو تقام ليلة 31 ديسمبر على المسرح الكبير يستقبل بها العام الجديد وتعاد مساء الأول من يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وفى سياق متصل يحتضن المسرح الصغير حفلين الأول للميتزوسوبرانو جالا الحديدي في الثامنة مساء الجمعة 16 ديسمبر، والثاني لعازف الترومبيت محمد حلمي في الثامنة مساء الأحد 25 ديسمبر.

كما يشهد مسرح الجمهورية حفلا للسوبرانو نيفين علوبة وذلك في الثامنة مساء الجمعة 23 ديسمبر.

وأكد رئيس الأوبرا أن شباك حجز تذاكر الحفلات يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من متذوقي الفنون الجادة المصريين والعرب والأجانب الذين يحرصون دائما على الاحتفال بهذه المناسبة فى الأوبرا.