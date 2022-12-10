شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفلاً غنائيًا ليلة رأس السنة في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني راغب علامة حفلاً غنائيًا ليلة رأس السنة في القاهرة، ومن المقرر أن يقدم فيها النجم اللبناني باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها بين جمهوره في الوطن العربى، منها القديم والحديث مثل "قلبى عشقها"، حمد لله على السلامة، آسف حبيبتى، أنا ما بهزرش، استمارة 6.



راغب علامة

وطرح الفنان اللبنانى راغب علامة فيديو كليب جديد عبرموقع الفيديوهات "يوتيوب" بعنوان "استمارة 6" من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.

يذكر أن النجم اللبنانى راغب علامة طرح فيديو كليب مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.

وكان النجم راغب علامة ضيف برنامج أنغام، الشهر الماضى، وتحدث عن بدايته الفنية قال راغب: "أبويا كان بيلعب عود وكنت براقبه، لما كان عندى 18 سنة درست فى الكونسرفتوار، واتعلمت غنا شرقى".

وتابع: "أهلى مكانوش عايزنى أغنى، خاصة والدتى، وكانوا على قد الحال ومش قادرين يعلمونى.. قلت لأمى أوعدك تشوفى حالك فيا".