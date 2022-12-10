شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حمزة نمرة يعود بألبوم جديد بعد نجاح "مولود سنة 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان حمزة نمرة لإطلاق ألبومه الجديد "نمرة لاونج"، فى تمام الحادية عشرة مساء اليوم السبت، ويتضمن 8 أغنيات دفعة واحدة، ضمن الألبوم الجديد على مختلف المنصات الرقمية، مع إرفاق كل أغنية بفيديو كليب "أنيميشن".

وجاءت صور البوسترات وكواليس الألبوم الجديد الذى يظهر فيها حمزة بصورته على إحدى طوابع فى فترة الثلاثينات.

ويمثل ألبوم نمرة "لاونج" مغامرة فنية، حيث يطلق حمزة أغانيه بشكل موسيقى فقط بدون غناء، يعيد فيها إحياء أشهر أغانيه الناجحة مثل "دارى يا قلبي" و"فاضى شوية" بتوزيع موسيقى مغاير على طريقة التخت الشرقى موسيقاها مستوحاة من موسيقى الزمن الجميل فى حقبة الثلاثينات.

ويأتى الألبوم الجديد بعد مرور عامين من آخر ألبومات حمزة نمرة "مولود سنة 80" الذى ضم توليفة من الأغانى الناجحة جماهيريا على رأسها "فاضى شوية" التى حققت ما يزيد عن ربع مليار مشاهدة على يوتيوب.