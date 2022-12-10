شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. "600 كيلو" و"هدية لماما" ضمن عروض نادى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف نادى السينما المستقلة بالقاهرة الذى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى فعالياته غداً السبت الموافق 10 ديسمبر، فى تمام الساعة السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال فعاليات النادى يتم عرض كل من الفيلم الروائى القصير "الراجل اللى بلع الراديو" إخراج ياسر شفيعى، وفيلم الروائى القصير "٦٠٠ كيلو" من إخراج محمد كوشى من بطولة الفنان طارق لطفى، والفيلم الروائى القصير "هدية لماما" إخراج إسلام الدسوقى.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوى، وذلك لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن فيلم الرجل "اللى بلع الراديو" تدور أحداثه حول قصة خطأ طبى فادح يقع فيه أحد الأطباء، فيتسبب فى وقوع راديو داخل بطن مريض، مما أدى إلى دخوله فى حالة شديدة من الاكتئاب، الذى أصاب المحيطين به بالقلق، مضيفا: "الفيلم ليس كوميديا كما يتصور البعض، وإنما هو عمل ساخر، وعبثى، وموضوعه يختلف عن الشكل التقليدى للأفلام الكوميدية".

أما فيلم "٦٠٠ كيلو" فتدور أحداثه حول شاب ينطلق فى رحلة فردية بالدراجة من القاهرة إلى سفاجا وخلال الرحلة يتعرض للعديد من المواقف.

وعن فيلم هدية لماما تدور أحداثه حول قصة شاب ووالدته وهو يعانى من مرض التوحد والذى يعيق من عمله فى إى مكان ، يريد أن يقدم لوالدته هدية لرغبته فى اسعادها يتعرض لظروف تتنوع بين الحزن والفرح لينتهى الأمر بإحضاره لها بوكيه ورد على أنغام أحدى أغانى الفنانة شادية.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمة المركز القومى للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن شهرياً ، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائى أحمد عسر.