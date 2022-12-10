ملكة جمال كرواتيا تسخر من المنتخب البرازيلي: “ارقصوا رقصة الحمام في طريقكم الى البرازيل”

كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:55 صباحاً - عبرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول عن فرحتها بفوز منتخب بلادها على نظيره البرازيلي وتأهله الى نصف نهائي كأس العالم.

ونشرت نول عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص رقصة الحمام البرازيلية وعلقت كاتبة: “ارقصوا رقصة الحمام في طريقكم الى البيت”.

وكان اللاعبون البرازيليون قد أثاروا الجدل في المباراة مع كوريا الجنوبية لناحية احتفالاتهم مع كل هدف، حتى إنهم ذهبوا إلى حد أداء ما سمّوه «رقصة الحمام»، إلى جانب مدرّبهم تيتي (61 عاماً).

وقال المهاجم ريشارليسون: «كان الأمر متفَقاً عليه». وأضاف: «طلب مني (تيتي) أن أعلِّمه رقصة الحمام. من المهم بالنسبة له أن يكون هناك، وأن يجلب لنا هذه الفرحة أيضًا، إنها تصيبنا بالعدوى على أرض الملعب».