احلام ببيجاما ستايل زرقاء سعرها 2500$ في سعودي ايدول

كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:55 صباحاً - تحولت الـ “بيجاما” التي أرتدتها الفنانة الاماراتية أحلام في برنامج “سعودي أيدول” ضمن التحضيرات لانطلاق البرنامج، إلى حديث السوشيال ميديا.

وفي التفاصيل، شاركت أحلام مجموعة صور من كواليس التحضيرات الأخيرة لانطلاق برنامج المواهب في 20 ديسمبر الجاري، على إنستقرام، وكتبت “من اللقاء الاول مع السوشييل ميديا محبوب السعوديه في رياض الحب انتظرونا قريباً سعودي ايدول”.

أحلام ظهرت وهي ترتدي بيجامة زرقاء اللون، وتبين أنها من العلامة التجارية “فالنيتينو” ويتجاوز سعرها الـ 2500 دولار أمريكي.

وتبين أن وجود أحلام في الاستديو، كان لتصوير فيديو ترويجي للبرنامج، حيث شاركت صفحة mbc 1 الفيديو وظهرت فيه أحلام بالبيجاما وهي تتوجه برسالة لمتابعي ومشتركي البرنامج، وتركت الصفحة تعليق، “مواهب سعودية راح تدعمها أحلام وتكون قدوة لها في مسيرتها نحو النجومية، انتظروها في سعودي ايدول قريباً”.