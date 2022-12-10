هنيدي عن خروج البرازيل وتعادل الارجنتين: “كأس عالم ولا في الخيال”

كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:55 صباحاً - علق الفنان المصري محمد هنيدي على نتائج اليوم من مباريات الربع نهائي في كأس العالم 2022 المقام في قطر والتي حسمت كليها بركلات الترجيح.

وقال هنيدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “البرازيل تجيب جون في الشوط الإضافي وكلنا نقول خلصت فتتعادل كرواتيا وتفوز وتخرج المرشح الأول الأرجنتين تتقدم ٢.وفي آخر ثانية تتعادل هولندا واخر ضربة جزاء تكون الحاسمة”.

وتابع “كاس عالم ولا في الخيال لو مؤلفين فيلمي نبيل الجميل أخصائي تجميل حاولوا يتخيلوا اللي بيحصل ده مش هيعرفوا يتخيلوه”.