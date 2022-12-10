“راحت اللحية”.. لوك جديد للداعية وسيم يوسف في احدث ظهور

كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:55 صباحاً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق أحدث ظهور للداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف.
وفي مقطع الفيديو، ظهر وسيم يوسف لمدة قصيرة وهو يحاور أحد الأشخاص في موضوع غير مفهوم ويقول له:”دائما لا تعطي أي شخص أكبر من مستواه”.
وأبان الفيديو الداعية، بشكل مختلف تماما عن هيئته المعتادة التي يطل بها على الجمهور، وبدا بلحية قصيرة، وظهر بقصة شعر جديدة وبملابس كاجوال.
وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اختلاف مظهره عن شكله المعتاد.
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