شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت تهديد السلاح" يتصدر إيرادات أمس بـ169 ألف جنيه و"عمهم" فى ذيل القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس فى دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية 6 أفلام مختلفة، ووصلت إيرادات السينمات أمس الخميس 454 ألفا و211 جنيها، وتصدر فيلم "تحت تهديد السلاح" قائمة إيرادات الأفلام محققا 169 ألفا و553 جنيها، وهو من بطولة حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

واحتل المركز الثانى فيلم "فضل ونعمة" الذى حقق إيرادات بلغت 120 ألفا و917 جنيها، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

يليه فيلم "هاشتاج جوزني" الذي حقق أمس 105 آلاف و881 جنيها، وهو من بطولة أمير المصرى ومايان السيد، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سامي مغاوري، محمد محمود، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

كما حقق فيلم "كيرة والجن" 20 ألفا و588 جنيها ليحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.

بينما حقق فيلم "بحبك" إيرادات أمس بلغت 18 ألفا و 742 جنيها، وهو يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى.

يلية فيلم "عمهم" أمس 18 ألفا و530 جنيها، وهو من بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.