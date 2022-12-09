شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: عادل إمام نجم الكوميديا الأول والأوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سوسن بدر، إن المخرج محمد فاضل سألها حول قدرتها على قيادة سيارة، لأهميته في أحد الأدوار بمسلسل "أحلام الفتى الطائر"، مضيفة: "قلتله أيوة بعرف وخوفت المشهد يطير مني، وكنت عمري ما ركبت عربية".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم"، عبر قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية منى الشاذلي: "مضيت وخدت العربون، وفي الطريق الصحراوي المفروض معايا عادل إمام وعمر الحريري، وانفجرت في موجة بكاء، هيستريا"، مشيرة إلى أن محسن نصر مدير التصوير، ساعدها في تعليم قيادة السيارة.

وتابعت سوسن بدر: "ركبت العربية، وعادل إمام صعبت عليه، وقالي انتي كويسة"، مضيفة أنها شاركت الفنان عادل في "أحلام الفتى الطائر" و"سلام يا صاحبي".

وواصلت الفنانة سوسن بدر: "عادل إمام بيهتم باللي قدامه وعاوز يطمنه، واسمه نجم الكوميديا الأول والأوحد، ولقى لممثل إفيه حلو، يظبطهوله"، لافتة إلى أن الفنان سعيد صالح "دمه خفيف".

واستطردت: "كان كل اللي يهمني أبقى ممثلة جامدة جدا، وعمري ما خدت بالي ولا اهتميت ولا كان الجمال مقياس"، مردفة: "كان في معجبين بيا ولغاية النهاردة، والمخرج شادي عبد السلام أول من أدخلني عالم مصر القديمة، وكان في دور نفرتيتي، تيست".