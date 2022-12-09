شكرا لقرائتكم خبر عن "شلبى وجروب الماميز".. روبى تنافس بفيلمين فى موسم نص السنة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل الفنانة روبى منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023، بفيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز، والمقرر عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" الذى تقوم ببطولته بمشاركة يسرا اللوزى والمقرر عرضه يوم 18 يناير.

فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.



روبى على افيش فيلم شلبى

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ وتأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعي، خلال جروب للواتس آب خاص بالمدرسة يجمع ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، وتحدث العديد من المواقف بين الأمهات.



روبى على افيش فيلم جروب الماميز

وعرض لروبى مؤخراً فيلم "واحد تانى" فى موسم عيد الفطر الماضى، وهو بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وفى سياق آخر تستعد روبى لتصوير مسلسلها الجديد "حضرة العمدة" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل يشارك فى بطولته محمود عبد المغنى، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، بسمة، أحمد بدير، ادوارد، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، نهلة سلامة ومحمد الصاوى وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.