شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ضيفة شرف مسلسل "موضوع عائلى 2" مع ماجد الكدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة نيللى كريم، كضيفة شرف خلال الجزء الثانى من مسلسل "موضوع عائلى" للنجم ماجد الكدوانى والمكون من 10 حلقات، والمقرر عرضه خلال شهر ديسمبر الجارى على إحدى المنصات الرقمية، ويأتي ظهور نيللى كضيفة شرف في عمل لماجد الكدوانى بعدما ظهر الأخير معها كضيف شرف أيضا في مسلسل "تحت السيطرة" عام 2015.

مسلسل "موضوع عائلى" فكرة وإخراج أحمد الجندى وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف وقام ببطولة الجزء الأول ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، طه الدسوقى، وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد سلام.

وتنتظر نيللى كريم عرض مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة يسرا للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى، حيث انتهت نيللى من تصويره ومقرر عرضه قريباً.

كما بدأت نيللى مؤخراً تصوير الموسم الثالث من مسلسل "ليه لأ" الذى تقوم ببطولته، والمكون من 15 حلقة وإخراج نادين خان، والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وتجسد نيللى خلال الأحداث شخصية امرأة مطلقة تدعى "شيرى" ولديها ابن يجسد دوره الممثل الشاب معتز هشام، فيما يظهر الفنان صلاح عبد الله بشخصية والدها.

وكذلك تواصل نيللى تحضيرات مسلسلها "عملة نادرة" الذى تخوض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كلا من جمال سليمان، كمال أبو رية، هشام عاشور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم تباعاً، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب.