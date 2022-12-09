شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش فتاة أمريكية من أصول عربية فى "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة نسرين طافش دور فتاة أمريكية من أصول عربية ضمن أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" مع النجم رامز جلال، والمقرر طرحه فى دور العرض يوم 18 يناير المقبل للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وخلال الأحداث تحدث قصة بين نسرين ورامز.

وتخوض نسرين طافش بفيلم "أخى فوق الشجرة" تجربتها الثانية في السينما المصرية بعدما قدمت أولى أعمالها خلال فيلم "نادى الرجال السرى" مع النجم كريم عبد العزيز، والذى تم عرضه عام 2019 وشارك فى بطولته غادة عادل، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، وعدد من النجوم ضيوف الشرف والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبدأ صناع العمل في عمليات الدعاية بطرح البرومو الأول والذى كشف عن تجسيد رامز جلال خلال الأحداث شخصيتين لأخين أحدها بوزن زائد للغاية، إضافة إلى طرح الأفيش الذى ظهر عليه رامز بشخصية الرجل السمين ويجلس فوق غصن شجرة.

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.

وقدمت نسرين طافش في رمضان الماضى المسلسل السورى "جوقة عزيزة" وشارك في بطولته سلوم حداد، خالد القيش، هبة نور، كرم الشعراني، وائل زيدان، نورا رحال، أيمن رضا، وفاء موصلي، وآخرين من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر اسحاق ودارت الأحداث حول عزيزة خوخة الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقبت بملكة المسرح.