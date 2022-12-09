شكرا لقرائتكم خبر عن "بودكاسات" فكرة جديدة قدمتها بانوراما الفيلم الأوروبى فى دورتها الـ15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت بانوراما الفيلم الأوروبى فى دورتها الـ15 التى أقيمت فى الفترة من 1 وحتى 10 ديسمبر الجاري، وشاهد فيها الجمهور مجموعة من أبرز الأفلام الأوروبية، التى تبادل فيها الحضور المشاعر والأفكار حول هذه الأفلام، ثلاث حلقات "بودكاسات البانوراما"، وهذا من منطلق أن الحكى عن السينما هو جزء أساسى من رحلة المشاهدة، والتى قدمها عدد من صناع الأفلام والنقاد المصريين، ليعبروا عن ترشيحاتهم وآرائهم وانطباعاتهم فى أفلام الدورة الحالية، وحلقة عن عروض سينما جان لوك جودار، وشارك فى الحلقات بسام مرتضى وصناع الأفلام والنقاد نادية غانم، ماجد نادر، محمد الحديدي، آية طنطاوي، قسمت السيد، مصطفى يوسف.

وأكدت المنتجة ماريان خورى، رئيس بانوراما الفيلم الأوروبى، أن التحدى الأول لهذه الدورة كان فى اختيار الأفلام، حيث أوضحت أن الشباب فى البانوراما يعملون طوال العام ويشاهدون كما كبيرا جدا من الأفلام لينتقوا منها أهم الأفلام المشاركة فى مهرجانات العالم، ليستمتع بها جمهور البانوراما.

وأضافت قائلة إن التحدى الأكبر هذا العام أيضاً كان انعقاد كأس العالم فى نفس توقيت البانوراما، ولكن على الرغم من هذا رأينا أن الجمهور حضر لمشاهدة الأفلام، ولم نفكر فى تغيير الموعد.

يذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبى هى فعالية سنوية أطلقتها شركة أفلام مصر العالمية عام 2004، وتقام بدعم من الاتحاد الأوروبى، وتولت زاوية مسؤولية تنظيمها منذ عام 2014، على مدار 10 أيام تعرض فى إطار البانوراما أحدث الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية الحائزة على جوائز من مهرجانات مرموقة، وأفلام من علامات تاريخ السينما من جميع أنحاء أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تنظم البانوراما برنامجًا موازيًا من ورش العمل والمحاضرات التى يديرها ويلقيها محترفون فى مجال الصناعة حول العالم.