شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد المنعم وعصام السيد أبرز حضور افتتاح مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح منذ قليل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإمارات وحاكم إمارة الشارقة، الدورة السادسة من ليالي مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي ، وذلك بحضور المخرج الكبير عصام السيد ، والمخرج الكبير ناصر عبد المنعم ، والناقد أحمد خميس ، ولفيف من فناني المسرح في الإمارات والدول العربية، والإعلاميين .

وبدأ المهرجان بالعرض المسرحي الإماراتي " سلوم العرب " من تأليف وأشعار سلطان النيادي ، إخراج محمد العامري، وبطولة كل من أحمد الجسمي ، إبراهيم سالم ، مرعي الحليان ، بدور ؛ نبيل المازمي ، علي الأحبابي ، محمد الكعبي ، عبد الله الجروان ، محمد غانم ، طلال البلوشي ، علي نبيل ، جاسم سامي ، حميد محمد ، معصومة .

وتجسد مسرحية " سلوم العرب " البيئة الصحراوية الإماراتية الأصيلة بعاداتها وتقاليدها وقيمها وموروثها، من خلال ثلاث قصص توارثتها الأجيال تلو الأجيال ، لما تحمله من حكم وعبر ، عن الكرم والشجاعة والإيثار ، قصص تتغنى بالقيم النبيلة التي يحملها أبناء هذه الأرض الطيبة .

يذكر أن فكرة المهرجان تدور حول احتفاء وإيمان عميق بغنى وثراء الثقافة الصحراوية، هذه الثقافة الحيوية التي لطالما الهمت أسفار الرحالة، وقصص الرواة، وألوان الرّسامين، بفضائها الواسع، وامتداداتها اللامحدودة، برمالها وكثبانها ووديانها وعمارتها وناسها وعاداتهم وتقاليدهم في شتى أحوالهم بين الاستقرار والانتقال.

تتمحور عروض المهرجان في بنيتها على الحكاية والشعر والأداء، وعلى أساليب متعددة من التعبيرات الفنية التي تختزنها الذاكرة الجمالية للصحراء، ويُراد لهذه العروض أن تعكس الملامح المتنوعة للثقافة الصحراوية الممتدة طولاً وعرضاً في المشرق والمغرب من جغرافية الوطن العربي .