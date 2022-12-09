شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يكرم رموز الموسيقى.. وحلمى بكر يتسلم درع النقيب الشرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الفنان مصطفى كامل خلال احتفالية تجديد نقابة الموسيقيين عددا من الراحلين الذين أثروا فى تاريخ الغناء، منهم الموسيقار عبده داغر والمايسترو طارق عاكف والدكتور أشرف هيكل وإبراهيم الراديو.

كما كرم عددا من الموسيقيين وعازفى مصر، منهم شيرين عبد اللطيف عميدة كلية التربية الموسيقية وأحمد يوسف عميد معهد الموسيقى العربية ونسرين رشدى، والعازف هشام العربى وفاروق محمد حسن والعازف إبراهيم كولة والعازف رضا بدير ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومحمد أبو المجد تسلم درع النقابة العامة، ووجدي فؤاد وعازف الإيقاع نجم نبيل والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار والموسيقار فاروق سلامة، كما تسلم درع النقيب الشرفي الموسيقار حلمى بكر.



حفل نقابة الموسيقيين



حفل نقابة الموسيقيين



حفل نقابة الموسيقيين

وتواجد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية في احتفالية تجديد نقابة المهن الموسيقية وتكريم رموز الغناء، كما تواجد أعضاء النقابة منهم نادية مصطفى وحلمي عبد الباقى.

وبدأت مراسم احتفالية تجديد نقابة الموسيقيين بعرض فيلم تسجيلي عن رؤساء النقابة السابقين منهم أم كلثوم وحسن أبو السعود ومنير الوسيمي وهاني شاكر ومصطفى كامل، ثم بعد ذلك عرض التجديدات التي شهدتها النقابة.

وقال مؤخرا الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة EtC، أنه سيناشد بصفة رسمية الفترة القادمة جميع الإعلاميين والقنوات كلها بعدم ظهور على الشاشات أشخاص غير منتمية إلى المهنة الموسيقية أو شخص يسىء إلى الفنانين أو الإعلاميين بشكل عام.

ولفت مصطفى كامل إلى هذا الطلب سيكون رجاء وليس أمرا إداريا أو طلبا إداريا ولكنه رجاء شخصي، متابعا: "إننا جميعا فنانين وإعلاميين تروس ونتضافر ونكون يد واحدة فى مواجهة الإرهاب وأقصد إرهاب الغناء السيئ، والذي يصبح ظاهرة ونعجز على العلاج، بينما فى البداية نستطيع القضاء على تلك الظاهرة السيئة والتى تسىء إلى الغناء العربي والمهنة بشكل عام".