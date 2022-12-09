شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم: "كاملة" يناقش قضايا مهمة.. وكثيرات يعانين من الختان والزواج المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة إنجى المقدم، بطلة فيلم "كاملة" ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل على الكشوطى، على هامش مهرجان البحر الأحمر.

وقالت إنجى المقدم: "مهرجان البحر الأحمر هذا العام مبهر، التنظيم عظيم ومستوى الأفلام هائل، وحضور رائع الندوات خطيرة، كل اللى بيحب صناعة السينما موجود والأجواء جميلة".

وأضافت إنجى: "وافقت على تقديم شخصية كاملة الموضوع والقضية مهمة، والفيلم يسلط الضوء على موضوع مهم جدا، وفى نساء كثيرات يعانين من الختان والزواج المبكر، وانبسطت إن النجم الكبير لطفى لبيب كان معانا في الفيلم هو فنان حساس جدا وقدير وأضاف للفيلم، ومشهد الوفاة كان صعب أوى ومشاهد العيادة كانت مؤلمة القصص اللى كانت بترويها مى عن الختان كنت متأثرة نفسيا، وقعدنا أسبوعين بنصور وإحنا عايشين في مجتمع ذكورى ومتقدرش تمشى في الشارع بحرية ونظرة المجتمع اللى علطول بتحكم على الست".

وتدور أحداث فيلم "كاملة" حول طبيبة نفسية تدعى "كاملة"، تعاني من نظرة المجتمع لها، نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سن الأربعين، حيث تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى "أسماء"، التي تعاني من نظرة المجتمع لها بسبب ظروف معينة، لتتوالى الأحداث بينهما.

فيلم "كاملة" هو أول بطولة مطلقة للفنانة إنجي المقدم ويشارك في بطولته أيضا كل من، مي الغيطي وفراس سعيد ولطفي لبيب وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد عبد القادر.

يقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر ويعرض 131 فيلما من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.