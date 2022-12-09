شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" يسجل أولى تجارب محمد هنيدى الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم محمد هنيدى تجربته الإنتاجية الأولى فى السينما من خلال فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، المقرر طرحه فى دور العرض يوم 28 ديسمبر الجارى، ليفتتح به موسم إجازة منتصف العام الدراسى، حيث دشن هنيدى شركة إنتاج واختار أن يكون فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" باكورة إنتاجات الشركة كما استعان بابنتيه فاطمة وفريدة للإشراف على إنتاج الفيلم.



أفيش فيلم نبيل الجميل اخصائى تجميل

فيلم نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .

وفى سياق آخر يتبقى للنجم محمد هنيدى، أيام قليلة على الانتهاء من تصوير فيلمه "الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية

وكان آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.