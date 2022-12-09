شكرا لقرائتكم خبر عن يصيب 1 من كل مليون.. سيلين ديون تتحدث عن مرضها بعدما أثر على أحبالها الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة العالمية، سيلين ديون، عن الأزمات الصحية التي تعاني منها طوال الفترة الأخيرة خلال فيديو عبر حسابها على انستجرام، أكدت فيه أن مشاكلها الصحية لا تزال تتزايد رغم إصابتها بها منذ فترة طويلة، ما تسبب في تأجيل حفلاتها داخل أوروبا بداية العام المقبل كما كان منتظرا.

وقالت سيلين ديون خلال الفيديو: "كان من الصعب حقًا بالنسبة لي مواجهة هذه التحديات والتحدث عن كل ما مررت به شُخصّت بإصابتي باضطراب عصبي نادر جدًا أخيرًا، يُعرف بمُتلازمة الشخص المُتَيَبِّس، الذي يصيب 1 من كل مليون شخص".

استكملت سيلين ديون : "بينما لا نزال نتعلم عن هذه الحالة النادرة، نعرف حاليًا أنها السبب وراء التشنجات التي أعاني منها والتى تتسبب فى صعوبات أحيانا فى المشى كما تعيق القدرة على استخدام الأحبال الصوتية بالطريقة المعتادة".



سيلين ديون تبكى على الهواء

ولا تعد تلك المرة الأولى الذى يتسبب المرض فى إلغاء حفلات سيلين ديون، ففى بداية العام الجارى ألغت كافة العروض الغنائية المتبقية من جولتها المتأخرة فى أمريكا الشمالية بسبب معاناتها من مشاكل صحية ناجمة عن تقلصات عضلية "شديدة ومستمرة"، وجاء هذا القرار بعدما أكملت النجمة الكندية، 52 حفلا من جولتها العالمية فى Courage قبل انتشار جائحة COVID-19، فى مارس 2020، وأعادت جدولة بعضها فى مارس وأبريل 2022.