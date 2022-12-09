شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يجسد دور بلطجى يقوم بعمليات إجرامية فى فيلم "شقو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان عمرو يوسف دور بلطجى يرتكب عدة جرائم ضمن أحداث فيلمه الجديد "شقو" الذى يواصل تصوير مشاهده الأخيرة ، حيث يقوم يوسف باقتحام أحد اليخوت وسرقة الألماظ الموجود على متنه بمشاركة عدد من الأصدقاء، ومن المقرر أن ينتهى عمرو يوسف من آحداث الفيلم منتصف شهر ديسمبر الجارى.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدورأحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم، ومن تأليف ويشارك فى بطولته محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، محمد جمعة، وعباس أبو الحسن وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه

وحل عمرو يوسف مؤخراً ضيفاً في ندوة فنية بجامعة عين شمس، وقال خلال حوار مفتوح مع الطلاب، قائلا: الشغلانة مرهقة جدا وأتمنى ولادى يشتغلوا حاجة تانية بس طبعا هسيب ليهم حرية الاختيار".

وتابع: لما بدأت مكنتش عارف إنى فى يوم من الأيام هوصل للى أنا فيه دلوقتى وأكون متواجد معاكم، لافتا إلى أنه دائما يكون اختيار أدوار مختلفة لم يقدمها من قبل المعيار الأول لاختيار أعماله الفنية،

وتحدث عن بداية مشواره الفنى وكواليس ترشيحه لمسلسل "الدالى" مع الفنان نور الشريف، وكيفية اختياره لهذا المسلسل وكيف كان نقطة فارقة فى مسيرته الفنية .

وحول سؤال عن تعامله مع الشائعات رد قائلا: فى البداية كانت الشائعات تضايقنى ومع الوقت بركز فى شغلى وبتجاهلها، لافتا إلى أنه بصدد عمل فنى جديد يعلن تفاصيله قريبا.

وأضاف: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وغيرهم شالوا السينما على كتفهم فى السنوات الأخيرة .