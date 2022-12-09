شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. اعرف سبب إخفاء حنان مطاوع إنها ابنة الفنان كرم مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل الفنان الكبير كرم مطاوع، حيث رحل عن عالمنا في 9 ديسمبر عام 1996 ويعد أحد أهم الفنانين وأكثرهم موهبة ممن تألقوا سواء على خشبة المسرح أو فى عالم الدراما التليفزيونية وبعد محطات السينما.

وفى لقاء تلفزيونى سابق للنجمة حنان مطاوع، كشفت لماذا أخفت في طفولتها أنها نجلة كرم مطاوع، قائلة:" كنت هجنن في المدرسة أمى و أبويا أهم ناس في حياتى ومن نعم ربنا عليا وكنت طول الوقت عاوزه الناس تحبنى علشان أنا استحق اتحب وفضلت أدور في اسمى لمخرج وعاوزه أبعد مطاوع ودورت في ورق بابا لحد ما لقيت كرم مصطفى محمود مطاوع و أحذف مطاوع وفجأة لقيت المعلمة تدخل وتقولى أزيك و إزى بابا عامل إيه".

الفنان الكبير كرم مطاوع من مواليد "دسوق" بكفر الشيخ، من مواليد 1933، وتنوعت أعماله بين السينما والتليفزيون لكن حبه الأول هو المسرح ولقبة رائد المسرح الحديث والتحق كرم مطاوع بكلية الحقوق كما التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية أثناء دراسته بالكلية، وتخرج في كلية الحقوق ومعهد التمثيل فى نفس العام، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1956، وكان الأول على دفعته، نال بعثة لدراسة الإخراج فى إيطاليا استمرت 5 سنوات، ودرس فى الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما.

قام برحلة فنية فى بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا ليتعرف على الاتجاهات الحديثة فى فنون المسرح، وعاد إلى مصر فى أوائل عام 1964 ليعمل أستاذاً فى معهد الفنون المسرحية.

وسافر للجزائر وعمل أستاذاً لطلبة المعهد الوطنى للفنون الدرامية بجانب عمله كأستاذ فى معهد الفنون المسرحية عمل أيضًا مديراً لمسرح الجيب، ومديراً للمسرح القومى والمسرح الغنائى ورئيسًا للمركز القومي للسينما وللبيت الفني للمسرح حصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كما أخرج أعمالاً كثيرة أبرزها "الحسين ثائراً"، "إيزيس"، "ديوان البقر"، وقدم عدداً من الأعمال الدرامية في السينما والتليفزيون كممثل مثل أرابيسك، المنسي.

وتزوج من الفنانة سهير المرشدي، وبنتهما الفنانة حنان مطاوع ، حصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تكريمه فى مهرجان قرطاج