شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضي تجسد دور "بياضة" وتتزوج من إيهاب فهمى فى "توحة" رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة مى القاضي تصوير أول مشاهدها في مسلسل "توحة" مع المخرج محمد النقلى يوم 18 ديسمبر الجارى، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة من حارة شعبية تدعى "بياضة" تتزوج من إيهاب فهمى ويحدث بعد ذلك العديد من التطورات التي تكشفها الحلقات بعد ذلك.

مسلسل "توحة" تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى، وبطولة علا غانم، دينا فؤاد، مى القاضي، دنيا المصرى، محمد نجاتى، ميمى جمال، أحمد صيام، انتصار، إيهاب فهمى، حجاج عبد العظيم، عابد عنانى، ايناس عز الدين، ريم أحمد، حسن عيد، شرف، ايمان مسامح، نسمة محمود، غنوة محمود، تغريد فهمى، جيهان أنور، رانيا فتح الله، شريف باهر وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى شعبى.

وشاركت مى القاضى مؤخرًا فى مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مى القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم صبري عبد المنعم، جلال الزكي، عبد الرحيم حسن، وياسر الطوبجي.

وفى السينما عرض لمى القاضى العام الماضى، فيلم "لعبة شيطان" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.