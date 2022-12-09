شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون فى أول صورة من أحدث أفلامها Project Artemis والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون خلال لوك جديد لها أثناء ظهورها الأخير في كواليس فيلم Project Artemis بصحبة تشانينج تاتوم وهما يعملان في موقع التصوير حيث ارتدي الثنائى زي مناسب لدور كلاهما مستوحي من ستينات القرن الماضى، وهى الفترة التي يدور خلالها العمل.

من ناحية أخرى احتفلت الممثلة سكارليت جوهانسون 22 نوفمبر الماضى بعيد ميلادها، بعدما حققت نجاحاً كبيراً خلال مسيرة طويلة قامت خلالها ببطولة العديد من الأفلام الهامة عبر مسيرة مطولة، وحفلت بفضل جمالها أيضاً بشهرة كبيرة وإعجاب قطاع كبير من الجمهور ممن أثنوا عليها وأحبوها.

وترتبط النجمة سكارليت جوهانسون بالممثل كولن جوست​ وتمت خطبتهما رسمياً في وقت سابق من العام الجاري، كما تعتبر من أهم نجمات هوليود ممن يحظين بشعبية كبرى.