شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مسرحية "استدعاء ولي أمر" على مسرح الهناجر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مسرح الهناجر برئاسة الفنان شادي سرور، عرض مسرحية "استدعاء ولي أمر" ، بداية من بعد غد الأحد الموافق 11 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتدور أحداث المسرحية حول الطالب يحيى الذي يفاجئ بطلب استدعاء ولي أمره في المدرسة، ليبدأ في البحث عن أبيه قبل أن يكتشف الجريمة التي ارتكبها.

العرض بطولة مجموعة من شباب المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، ومسرح جامعة عين شمس، هم مصطفى رأفت، ومصطفى سعيد، ونانسي نبيل، وبتول عماد، ولمياء الخولي، وأدهم هاني، وميسرة ناصر، ومونيكا هاني، وعمر عادل، ولؤي سامي وإخراج زياد هاني .

يذكر أن آخر عروض المخرج شادي سرور مدير مسرح الهناجر " كتيبة نغم " الذي تم عرضه علي مسرح الطليعة خلال الأيام الماضية وهو عرض مسرحي غنائي، و الحاصل على المركز الأول في مهرجان ابداع 10 للمسرح الغنائي، العرض مأخوذ عن the sound of music، كتابة و أشعار طارق علي، تمثيل وغناء منتخب جامعة عين شمس، تأليف موسيقي أحمد الناصر .