شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الرعب Halloween Ends تصل إلى 104 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Halloween Ends إيرادات وصلت إلى 104 ملايين و186 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 14 أكتوبر الماضى، بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وأنقسمت الإيرادات إلى 64 مليونًا و 79 ألف دولار بـ 3901 دار عرض أمريكية، و 40 مليونًا و 107 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل وبلغت مدته إلى ساعة و51 دقيقة.

ويدورالفيلم الجديد Halloween Ends، بعد أربع سنوات من أحداث alloween Kills، حيث تعيش لوري مع حفيدتها أليسون، وتنتهي من كتابة مذكراتها، وبالرغم من انها لم تر مايكل مايرز منذ ذلك الحين، ألا أن لوري قررت، بعد أن سمحت لشبح مايكل بتحديد واقعها ودفعه لعقود من الزمن، أن تحرر نفسها من الخوف والغضب وأن تتبنى الحياة، ولكن عندما يتم اتهام شاب، كوري كننجهام، بقتل شخص كان يرعى أطفاله، فإنه يشعل سلسلة من العنف والإرهاب التي ستجبر لوري أخيرًا على مواجهة الشر الذي لا تستطيع السيطرة عليه، مرة أخيرة وإلى الأبد.

فيلمHalloween Ends، من بطولة كل من جيمي لي كورتيس، كايل ريتشاردز، ويل باتون، آندي ماتيشاك، ستيفاني ماكنتاير، روهان كامبل، جيمس جود كورتني، كانديس روز، ميشيل داوسون، إميلي برينكس، ديلون بيليسل، كيراون هاريس.

قام بإخراج فيلم الرعب الجديد Halloween Ends، ديفيد جوردون جرين، الذى شارك في تأليف العمل بـ جانب كل من كريس بيرنييه، جون كاربنتر، ديبرا هيل، بول براد لوجان، داني ماكبرايد.