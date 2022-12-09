شكرا لقرائتكم خبر عن السيمفونى يعزف مؤلفات بولندية من روائع القرن العشرين بالأوبرا .. غداً والان مع تفاصيل الخبر
يتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية التى أبدعها مؤلفين بولنديين منها افتتاحية هالكا لمونيوسزكو ، كونشرتو البيانو لـ بينديريسكى وكونشرتو للأوركسترا لـ لوتوسلافسكي.
يذكر أن دار الأوبرا المصرية شهدت يوم الاثنين الماضى، سهرة موسيقية من طراز فريد تأتى تحت عنوان "ليلة فى تيفولى"، أقيمت بالتعاون بين الأوبرا وسفارة الدنمارك بالقاهرة وقدمها أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الدنماركى بيتر ايترب لارسين ومشاركة عارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة على المسرح الكبير.
وتضمن برنامج الحفل جولة فى أعمال مجموعة من المؤلفين الدنمارك منها افتتاحية ڤولوند الحداد لـ فينى هنريك، إميلي فالزر - تحية لاوجست بورنوفيل - مازوركا بولكا كولمبية - شجرة جالوب للكريسماس - باقة ملكية لـ لومباي، غابة القزم لـ هانز بينر نيلسون ، افتتاحية هيليوس لـ كارل نيليسن ، مهرجان نوبيتال بهيمبيلند - تانجو الغيرة لـ چيكوب چيد ، فيست بولونيز لـ يوهان سيفيندسن بالاضافة الى مارش أفتتاحى لقائد الحفل بيتر أترب لارسن.