شكرا لقرائتكم خبر عن السيمفونى يعزف مؤلفات بولندية من روائع القرن العشرين بالأوبرا .. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن سلسلة روائع القرن العشرين يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بالتعاون مع سفارة بولندا بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة البيانو البولندية ماريولا بيتشوفا وذلك فى الثامنة مساء غداً السبت 10 ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية التى أبدعها مؤلفين بولنديين منها افتتاحية هالكا لمونيوسزكو ، كونشرتو البيانو لـ بينديريسكى وكونشرتو للأوركسترا لـ لوتوسلافسكي.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية شهدت يوم الاثنين الماضى، سهرة موسيقية من طراز فريد تأتى تحت عنوان "ليلة فى تيفولى"، أقيمت بالتعاون بين الأوبرا وسفارة الدنمارك بالقاهرة وقدمها أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الدنماركى بيتر ايترب لارسين ومشاركة عارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة على المسرح الكبير.