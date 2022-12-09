شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Nope يحصد 171 مليون دولار بدور العرض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Nope إلى 171 مليوناً و 235 ألف دولار، منذ طرحه يوم 22 يوليو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، وحقق 44 مليون دولار فى العرض الافتتاحى الأول.

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 123 مليوناً و 277 ألف دولار بدورالعرض الأمريكية، و47 مليوناً و 958 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

منذ الوهلة الأولى للبرومو، تمكن فيلم الرعب الجديد Nope من إثارة الحماس لدي الجمهور ممن وجدوا أنفسهم أمام عمل ملىء بالغموض والرعب، بعدما شهد ظواهر غريبة تحدث وتلفت الأنظار وتثير الخوف لدي الحيوانات المملوكة لدي ملاك مزرعة خيول في كاليفورنيا، ليلاحظ أصحابها شيئاً غريباً ومخيفاً في السماء أعلاهما، مما يدفع مالك مدينة ملاهي مجاورة لمحاولة التربح من تلك الظاهرة الغامضة من خارج عالمنا.

فيلم الرعب Nope من تأليف وإخراج جوردان بيل الفائز بالأوسكار لجائزة أفضل سيناريو أصلى عن فيلم GET OUT لعام 2018.

ويشارك فى بطولة فيلم Nope الممثل دانيال كلويا الذى اشتهر بدوره في GET OUT والذي ترشح عنه لجائزة أوسكار أفضل ممثل لعام 2018، ومعه ممثلين آخرين مثل كيكي بالمر وبراندون بيريا وستيفن يون.