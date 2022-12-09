شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يحيى حفلاً غنائيًا في رأس السنة بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الكينج محمد منير على إحياء حفل جديد بالقاهرة الجديدة يوم 30 ديسمبر الجارى في إطار الاحتفال بالعام الميلادى الجديد ويقدم منير فى هذا الحفل باقة مميزة من أغانية القديمة والحديثة منها " للى والليلة يا سمرة وعلي صوتك وياصبية و ميلى وعلمونى وشجر الليمون وانا رايق ، وتبدء الحفل فى الساعة ال 5مساء



بوستر الحفل للكينج

من ناحية أخرى، أحيا النجم محمد منير حفلا غنائيا من أقوى حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم عددا كبيرا من أغانيه منها "علموني عنيكي" و"حتى حتى" و"عشق البنات" و"الفرح شاطر" و"حبك حرية" و"أنا قلبي صفصافة" و"علي صوتك" و"هيلا هيلا" و"عروسة النيل" و"للي" و"هي شمندورة" و"أشكي لمين" و"حدوتة مصرية" و"حارة السقايين".

واعتذر الكينج محمد منير لجمهوره خلال حفله الغنائي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي إقيم داخل دار الأوبرا المصرية قائلا: "اعذروني أنا بقوم أقف وأقعد، وجاى علشان أبسطكم"، وردد الجمهور: "الكبير كبير بنحبك يا منير".