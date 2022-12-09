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الكينج محمد منير يحيى حفلاً غنائيًا في رأس السنة بالقاهرة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تعاقد الكينج محمد منير على إحياء حفل جديد بالقاهرة الجديدة يوم 30 ديسمبر الجارى في إطار الاحتفال بالعام الميلادى الجديد ويقدم منير فى هذا الحفل باقة مميزة من أغانية القديمة والحديثة منها " للى والليلة يا سمرة وعلي صوتك وياصبية و ميلى وعلمونى وشجر الليمون وانا رايق ، وتبدء الحفل فى الساعة ال 5مساء 


 بوستر الحفل  للكينج 

من ناحية أخرى، أحيا النجم محمد منير حفلا غنائيا من أقوى حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم عددا كبيرا من أغانيه منها "علموني عنيكي" و"حتى حتى" و"عشق البنات" و"الفرح شاطر" و"حبك حرية" و"أنا قلبي صفصافة" و"علي صوتك" و"هيلا هيلا" و"عروسة النيل" و"للي" و"هي شمندورة" و"أشكي لمين" و"حدوتة مصرية" و"حارة السقايين".

واعتذر الكينج محمد منير لجمهوره خلال حفله الغنائي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي إقيم داخل دار الأوبرا المصرية قائلا: "اعذروني أنا بقوم أقف وأقعد، وجاى علشان أبسطكم"، وردد الجمهور: "الكبير كبير بنحبك يا منير".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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