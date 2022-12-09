نجوى كرم تحرج صحفي بإجابة غير متوقعة!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 02:43 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لانتقادات حادة من قبل شريحة واسعة من النشطاء عبر تويتر، بعد ردها على الصحفي اللبناني إيلي مرعب بطريقة محرجة بعد سؤال حول ألبومها الغنائي الجديد.

وفي التفاصيل، كشفت نجوى كرم عن استعدادها لإنجاز ألبوم غنائي جديد وفي معرض ردها على أسئلة متابعيها عبر تطبيق تويتر، سألها الصحفي إيلي مرعب إن كان المشروع الغنائي من إنتاج شركة روتانا أو من إنتاجها الخاص.

لتجيبه المطربة الشهيرة على السؤال بـ سؤال محير حول الفارق بين الأمرين من وجهة نظر الإعلامي، مُغردة:” شو فارقة عندك إيلي؟”.

بدوره رد مرعب على نجوى كرم كاتبا: “بتفرق عندي كتير لان بهمني شوفك ناجحة وعم بتم تسويق اعمالك بطريقة صحيحة.”.

وقد تعرضت نجوى كرم لانتقادات بسبب طريقة ردها حيث كتب حساب “هوت نيوز”: “إنو ياقلبي يانجوى عم يسألك عن شي خصو بالفن وسؤال بينسأل عادي يعني كان بيسوى يكون الجواب غير هيك “شوية شوية وبهداوة” او طنشي الموضوع …إنو ما سألك شو قياس خصرك او إذا مغرومة او شو طابخة اليوم”.