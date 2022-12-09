اول تعليق من انغام بعد أزمتها الصحية

كتب امير فتحي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 02:43 صباحاً - أعلنت الفنانة المصرية أنغام شفاءها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وتطلبت بقاءها في أحد المستشفيات لعدة أيام.

وقالت أنغام، في أول تعليق لها منذ إعلان تعرضها لأزمة صحية، عبر حساباتها على “مواقع التواصل الاجتماعي”: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد منَّ الله عليَّ بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب”.

وأضافت الفنانة المصرية: “لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي.. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم، أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي”.

وتابعت: “الأطباء الأكفاء الذين أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه.. حقيقة ألف شكر مش كفاية.. أولادي، حبايبي، وأسرتي، إللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليَّ وميحرمنيش من حبكم أبدًا”.

واختتمت: “زملائي، حبايبي، وأصدقائي، إللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليَّ.. شكرًا على مشاعركم الصادقة.. أنا حقيقة محظوظة بكم.. كفاكم الله جميعًا شر المرض، وعافاكم، ورزقكم الصحة والعافية”.

وقد حرص الكثير من الفنانات على تهنئة انغام بمناسبة تعافيها كان منهن الفنانة احلام التي كتبت: “ربي لك الحمد والشكر يستاهل ربي الحمد ربي يتمم شفاك يالله بقا وحشتينا اختي الغاليه” واسماء المنور التي كتبت “الحمدلله على سلامتك طهورا باذن الله .الله يحفظك لاسرتك ولينا كلنا”.

وكان الدكتور أكرم العدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد في قصر العيني بمصر، وأحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة المصرية أنغام، قد أعلن قبل أيام مغادرة الفنانة المستشفى، بعد تعافيها من وعكة صحية شديدة خضعت على إثرها لعمليتين جراحيتين.