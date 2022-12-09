شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز تتجول فى نيويورك بعد احتفالها بمرور 22 عاما على زواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثلة كاثرين زيتا جونز وهي تتجول في مدينة نيويورك بينما كانت ترتدي نفس الفستان الأزرق التي ارتدته في ظهورها التلفزيوني الأخير حينما تطرقت إلى أعمالها الفنية الأخيرة ببرنامج Good Morning America.

الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا دوماً ما تحرص على التألق في اختيار أزياءها كلما ظهرت سواء كانت في عمل رسمي أو مناسبة غير رسمية.

وحرص الممثل مايكل دوجلاس على الاحتفال بعيد زواجه من زوجته النجمة الجميلة كاثرين زيتا جونز من خلال حسابه على موقع انستجرام، ونشر صورة لهما معاً، ظهرا فيها الثنائى من حفل زفافهما قبل 22 عامًا، وذلك فى التاسع عشر من نوفمبر الماضى.

كما حرص دوجلاس على الاحتفال برسالة أيضاً وجهها لها قال فيها: "احبك كثيرًا، ذكرى سنوية سعيدة لنا كاثرين".

من ناحية أخرى احتفلت كاثرين زيتا جونز بعيد ميلادها الـ 53 فى وقت سابق خلال شهر سبتمبر، بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب كواحدة ضمن أهم نجمات هوليود ممن اشتهروا بتميز أدوارهم خلال مسيرة فنية مطولة نالت عنها جوائز عديدة، وهو ما عكس موهبتها في عالم التمثيل.



كاثرين زيتا جونز