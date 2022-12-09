شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تحيى حفل ختام مهرجان البحر الأحمر بحضور نعومى كامبل ويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل ختام مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية، وذلك بحضور نعومي كامبل ويسرا ونيللي كريم وياسمين صبري وعدد من نجوم الفن في الوطن العربي.

وقدمت نانسي عجرم عددا من الأغنيات منها سلامات ونولع الجو وآه ونص وإحساس جديد وبدنا نولع الجو وغيرها.

وعرض في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائى فيلم "طريق الوادي" والتي تدور قصته حول الشاب علي الذي هجرت أخته المنزل للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبة، مما يدفع بوالده لاصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي ليخلصه من وصمة النقص المتمثلة فيه، وبينما يتيه علي عن والده، يكتشف أنها رحلة تخبئ له تحديات كثيرة استطاع تجاوزها بالصلابة والتجلد.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة النسخة الثانية من المهرجان للأفلام الطويلة، المخرج والكاتب العالمي أوليفر ستون، والفنانة نيللي كريم، إلى جانب المخرجة التونسية كوثر بن هنية، بالإضافة إلى المخرج السينمائي الجورجي ليفان كوغوا شفيلي، وأخيراً الممثل الفلسطيني علي سليمان.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة كل من المخرجة جوانا حاجي توما، والكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، والممثل النيجيري أوزي أغو.