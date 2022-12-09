شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بتونس يشاهد "هاملت بالمقلوب" ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر السفير المصري إيهاب فهمي، سفير مصر بدولة تونس، العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" المشارك في المسابقة الرسمية ضمن فعاليات الدورة الـ23 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، كما حضر المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ومؤلف المسرحية الدكتور سامح مهران وعدد من الفنانين العرب والأفارقة، فمن الأردن حضرت الفنانة أمل الدباس، ومن السعودية الكاتب والمؤلف سامي الجمعان، وغيرهم.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن نفاد تذاكر العرض، وذلك بعد إلغاء عرضه الأول لظروف خارجة عن إرادة المهرجان، وشهد العرض حضور جماهيريا كبير.

"هاملت بالمقلوب" إنتاج وزارة الثقافة المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح، فرقة المسرح الحديث، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر،مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.

أيام قرطاج المسرحية مهرجان تنافسي تحمل مسابقته الرسمية 12 عرضا مسرحيا تتنافس علي جوائزه والتي سيتم الاعلان عنها يوم 10 ديسمبر ، وتحل دولة السنغال ضيف شرف الدورةالـ23، والمهرجان تديره الفنانة نصاف بن حفصية وتتكون الهيئة المديرة لدورته الثالثة والعشرين من كل من: لطيفة مقدم، عبد الحميد المنصوري، سيف الدين الفرشيشي، محمد منير العرقي، محمد هادي بلخير،معز مرابط، سليم دبيره.