شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تتعاقد على "عملة نادرة" أمام نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت جومانا مراد مع المنتج جمال العدل على بطولة مسلسل "عملة نادرة"، بطولة نيللى كريم، المقرر مشاركته فى دراما رمضان المقبل، كما يشارك فى بطولته جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفى، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.



جومانا مراد تتعاقد على المسلسل



جومانا مراد تتعاقد على المسلسل

من ناحية أخرى بدأت الفنانة جومانا مراد تصوير أول مشاهدها في مسلسل "بابا المجال" مع مصطفى شعبان منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث تلتحق بأسرة العمل التي تبدأ تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل 2023، لتعود جومانا إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابها عن الموسم الماضى.

مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما ابراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

كما تصور جومانا مراد أول مشاهدها فى فيلم "ع الزيرو" مع النجم محمد رمضان، بعد شهر رمضان المقبل، حيث أن تصوير الفيلم متوقف حالياً لانشغال أبطله بمسلسلاتهم الرمضانية، وتعود جومانا مراد إلى السينما بعد غياب 9 سنوات كاملة وتحديداً بعد تقديمها فيلم "الحفلة" مع أحمد عز عام 2013، فيما تشارك كضيفة شرف فى فيلم "يوم 13" المقرر عرضه في موسم رأس السنة.

فيلم "ع الزيرو" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، وبطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف الذين تجرى الشركة المنتجة الاتفاق معهم، ويتطرق الفيلم لقضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.