شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يكشف سر بكائه فى حفل السعودية: "شريط حياتى عدى أمام عينيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان هيثم شاكر، أنه احتراف الغناء منذ 21 عامًا، وطوال عمله الفني لم يرهب الوقوف على المسرح، ولكن كان يشعر بالقلق قبل الصعود على المسرح، وفور صعوده يزول شعور الرهبة، قائلا: "بقالي سنين بغني وغنيت أمام أعداد كبيرة، ولكن حفل السعودية كان له ظرف خاص".

وكشف هيثم شاكر، في لقاء ببرنامج "سهرانين"، مع النجم أمير كراره على قناة أون أي، سر بكاؤه على مسرح جدة خلال إقامة حفل السعودية، قائلا: "الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أنى أبقى مطرب كنت أتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة".

وتابع: "أنا مشيت من السعودية وبحلم في يوم من الأيام أبقى مطرب وأغني في السعودية، وطول رحلتي العملية بتمنى أغني في السعودية، ورحت الحفلة ومع استقبال الناس شريط حياتي كان بيعدي قدام عينيا وانهرت من الفرحة".