شكرا لقرائتكم خبر عن جنات: عمرى ما قدمت أغنية تمس حالة شخصية عندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة جنات ضيفة على برنامج "أجمد 7" مع جيهان عبد الله، على نجوم إف.إم، اليوم الخميس، للحديث عن آخر وأحدث أعمالها الغنائية ومشاريعها المستقبلية، وبدأت جنات اللقاء بتحية منتخب بلادها المغرب الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله لدور الـ8 في كأس العالم قطر 2022، وغنّت أغنية المشجعين المغاربة "هاي هوو مبروك علينا هذي البداية، ما زال ما زال".

وتحدثت جنات عن ألبومها الأخير "أنا في انتظارك" قبل سنتين والذي ضم 11 أغنية، وقالت: "الألبوم الأخير لسه بقى له سنتين فلسه معملش الأثر الكافي زي الأغاني القديمة اللى لسه مستمرة مع الناس"، مشيرة إلى أن هناك "أغنيات مثل "مش رجولة" و"أحلى من الأحلام" أتوقع تعيش مع الناس".

وأوضحت جنات أنها غنت باللهجة المغربية والمصرية والخليجية أيضًا، كاشفة عن مشروع قريب باللهجة الصعيدية لأول مرة، بعنوان "التفاح والفراولة"، موضحة أنها أغنية تدور في أجواء الحب لكن في أجواء صعيدية.

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كما كشفت كذلك عن مشروع تمثيلي تحضر له من خلال مسرحية موسيقية، قائلة: "ممكن أمثل معقول مش واو بس محتاج مني مجهود تدريبات وتعود، لكن الميوزيكال أسهل لأنه قريب من اللي بعمله في الحفلات، لكن التمثيل عموما يحتاج مجهود زيادة".

وعبرت جنات عن سعادتها بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي خاصة أغنيتيها "أوعى" و"رايقة"، الذي قالت إنه "عنده القدرة إنه بيشوف الفنان في شكل تاني، وأنا بستنى أي حد يقترح عليا فكرة جديدة وبتحمس لها، لكن لو ما حستش الأغنية ما بنزلهاش".

وأكدت جنات خوفها من تقديم أغنيات تمس حالة شخصية لديها، قائلة "عمري ما عملت أغنية بتمس حالة شخصية عندي، لو اتعرض عليا أغنية بتمس حالة عندي بخاف منها".

وعن أحدث أغنياتها "يا بختي بيه"، قالت: "كان مخطط تنزل في الصيف لكن علشان اتفاقاتي اتأخرت شوية عن الصيف ونزلت من 3 أسابيع تقريبا والواحد ما بقاش مركز أوي في الوقت، لكن بركز إني أبقى موجودة مع الناس، وما عادش فيه انتظار نستنى سنتين علشان نعمل ألبوم 10 أو 12 أغنية، مع إني بحب ده، لكن لازم كل شهرين 3 يكون ليا أغنية، وبشوف أغنية أغنية وردود فعل الناس عليها لحد ما أوصل للشكل اللي الناس بحبه أكتر".