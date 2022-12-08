شكرا لقرائتكم خبر عن "جنائن معلقة" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان البحر الأحمر السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر بحفل ختام الدورة الثانية عن جوائز المسابقة الرسمية، حيث نال جائزة أفضل سيناريو فيلم قرية بلا اطفال للمخرج رضا جمالي من إيران، فيما نال جائزة لجنة التحكيم بالمسابقة الرسمية فيلم بين الرمال للمخرج محمد العطاوي من السعودية.

بينما نال جائزة أفضل مخرج فيلم حرقة للمخرج لطفي ناثان، وذهبت جائزة افضل فيلم طويل لفيلم جنائن معلقة للمخرج احمد ياسين الدراجي ، والذي قال إن الفيلم صنع في 7 سنوات وصنع بايادي نسائية ليهدي الجائزة لكل نساء الفيلم.

وعرض في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائى، فيلم "طريق الوادي" والتي تدور قصته حول الشاب علي الذي هجرت أخته المنزل للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبة، مما يدفع بوالده لاصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي ليخلصه من وصمة النقص المتمثلة فيه، وبينما يتيه علي عن والده، يكتشف أنها رحلة تخبئ له تحديات كثيرة استطاع تجاوزها بالصلابة والتجلد.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة النسخة الثانية من المهرجان للأفلام الطويلة، المخرج والكاتب العالمي أوليفر ستون، والفنانة نيللي كريم، إلى جانب المخرجة التونسية كوثر بن هنية، بالإضافة إلى المخرج السينمائي الجورجي ليفان كوغوا شفيلي، وأخيراً الممثل الفلسطيني علي سليمان.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة كل من المخرجة جوانا حاجي توما، والكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، والممثل النيجيري أوزي أغو.

وعرض المهرجان 131 فيلماً من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 بلداً، بـ41 لغة، وهي أعمال تحمل بصمة مجموعة من الأسماء العريقة في تاريخ السينما، إضافة إلى العديد من المواهب الشابة، كما استضاف 34 عرضاً أول لأفلام عالمية، و17 عرضاً أول لأفلام عربية، و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.