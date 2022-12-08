شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم القصير "على قبر أبى" يفوز باليسر الذهبى بمهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر بحفل ختام الدورة الثانية عن جوائز مسابقة الواقع الافتراضي، حيث نال اليسر الفضي فيلم يوريديسي من إخراج سيلين ديمن من هولندا، فيما ذهبت جائزة اليسر الذهبي لفيلم "عبر الساحة الرئيسية" من إخراج بيدرو هاريس من ألمانيا.

أما جوائز مسابقة الأفلام القصيرة فذهب تنويه خاص لفيلم "ثلج في سبتمبر"، بينما نال اليسر الفضي للفيلم القصير فيلم "هل سيأتي والدي لرؤيتي" للمخرج محمد بشير من الصومال، بينما حصل على جائزة اليسر الذهبي علي قبر أبي للمخرجة جواهين زنتار المغرب.

وعرض في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائى، فيلم "طريق الوادي" والتي تدور قصته حول الشاب علي الذي هجرت أخته المنزل للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبة، مما يدفع بوالده لاصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي ليخلصه من وصمة النقص المتمثلة فيه، وبينما يتيه علي عن والده، يكتشف أنها رحلة تخبئ له تحديات كثيرة استطاع تجاوزها بالصلابة والتجلد.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة النسخة الثانية من المهرجان للأفلام الطويلة، المخرج والكاتب العالمي أوليفر ستون، والفنانة نيللي كريم، إلى جانب المخرجة التونسية كوثر بن هنية، بالإضافة إلى المخرج السينمائي الجورجي ليفان كوغوا شفيلي، وأخيراً الممثل الفلسطيني علي سليمان.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة كل من المخرجة جوانا حاجي توما، والكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، والممثل النيجيري أوزي أغو.