شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا عبد المنصف تروى كواليس مشاركتها فى مسلسل "إيجار قديم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الصاعدة رانيا عبد المنصف في مسلسل "إيجار قديم" مع النجم شريف منير والذى انتهى عرضه مؤخراً على قناة ON، وجسدت خلال أحداث العمل شخصية "مروة" زوجة المحامى ربيع (هشام اسماعيل) وهو دور كوميدي، استطاعت من خلاله إثبات موهبتها منذ اللحظة الأولي وأشاد به العديد من الجمهور ورواد السوشيال ميديا .

وكشفت رانيا عبد المنصف لـ"الخليج 365" عن تفاصيل ترشحها للدور وقالت: "أنا طالبة بالدفعة الثالثة بمركز الابداع مع المخرج خالد جلال، وكان قد استضاف خالد جلال المخرج طارق رفعت ليتعرف على الدفعة، ويقوم باختيار بعضنا للمشاركة في المسلسل ومن حسن حظي كنت ممن أختارهم".

وتابعت رانيا عبد المنصف: "طلب مني المخرج طارق رفعت بعدما علمت بإختياري لدور مروة، أن أتحدث باللهجة الشرقاوية، وبدأت في البحث علي فيديوهات باللهجة الشرقاوية كما ساعدتني صديقة لي من الشرقية وكانت بمثابة مرجع لي في كل الجمل التي أعجز أمامها حتي خرج الدور بالشكل الذي شاهعده الناس" .

وعن كواليس المسلسل أكدت رانيا أنها كانت ممتعة للغاية وكانت تجربة المسلسل ككل من أفضل التجارب التي تعلمت منها الكثير، فكان هناك ترحاب من كل فريق العمل منذ اللحظة الأولي جعلت التوتر والقلق يتلاشوا ، وكان هناك كمياء وتناغم بين فريق العمل وهذا علي ما أعتقد كان سر نجاح المسلسل.

وعن اصعب المشاهد قالت رانيا : بالنسبة لى أصعب المشاهد بعدما أكتشفنا موت حسين ، كان المشهد مرهق جدا نفسياً ، وكان بكائي فيه حقيقي ، وأكدت رانيا أنها لا تحب ان تصنف كممثلة كوميدية حيث قالت : أنا أكره التصنيف فأنا ممثلة والممثل يستطيع أن يقدم كل الأنماط سواء كوميدي أو تراجيدي أو شر ، واتمنى خلال الفترة القادمة أن أقدم أدوار متنوعة حتي تظهر قدراتي التمثيلية .

واستكملت رانيا: توقعت نجاح المسلسل خاصة أنه فى قالب اجتماعى ومليء بتفاصيل الأسرة المصرية والبيوت المصرية ، ولكن لم اتوقع نجاح دوري ، تفاجأت بردود أفعال كثيرة علي السوشيال ميديا وفي الطبيعة ، وسعيدة جدا بهذه الردود .

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.