شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر يمنح جاكي شان جائزة اليسر بحضور أنتونيو بانديراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية، النجم العالمي جاكي شان، وذلك بمنحه جائزة اليسر، وعبّر جاكي عن سعادته بالتكريم، مؤكدا أنه اليوم يمر على دخوله عالم الفن 60 عاما، وذلك في حضور أنتونيو بانديراس وناعومي كامبل ومايك تايسون، فيما منح المهرجان سارة طيبة جائزة النجم الصاعد.

فيما نال جائزة الجمهور لافضل فيلم سعودي فيلم "شايبني هني" للمخرج زياد الحسيني، بينما نال فيلم العمة جائزة أفضل فيلم.

وعرض في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائى، فيلم "طريق الوادي" والتي تدور قصته حول الشاب علي الذي هجرت أخته المنزل للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبة، مما يدفع بوالده لاصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي ليخلصه من وصمة النقص المتمثلة فيه، وبينما يتيه علي عن والده، يكتشف أنها رحلة تخبئ له تحديات كثيرة استطاع تجاوزها بالصلابة والتجلد.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة النسخة الثانية من المهرجان للأفلام الطويلة، المخرج والكاتب العالمي أوليفر ستون، والفنانة نيللي كريم، إلى جانب المخرجة التونسية كوثر بن هنية، بالإضافة إلى المخرج السينمائي الجورجي ليفان كوغوا شفيلي، وأخيراً الممثل الفلسطيني علي سليمان.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة كل من المخرجة جوانا حاجي توما، والكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، والممثل النيجيري أوزي أغو.