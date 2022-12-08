شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل إيجابية لـ فيلم Avatar: The Way Of Water من النقاد العالميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فيلم Avatar: The Way Of Water ردود فعل إيجابية أولية بعد عقد عرض خاص للنقاد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث عرض العمل بـ لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بـ الفيلم الجديد المنتظر طرحه عالميا يوم 16 ديسمبر الجارى.

حضر العرض الخاص لـ فيلم Avatar: The Way Of Water المخرج جيمس كاميرون وطاقم العمل بأكمله بما في ذلك سيجورني ويفر، سام ورثينجتون ، زوي سالدانا وكيت وينسلت.

حيث وصف المخرج Guillermo del Toro مخرج فيلم The Shape Of Water، الفيلم بأنه "إنجاز مذهل ، Avatar: The Way Of Water مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي".

أما بعد العرض الأول لـ فيلم Avatar: The Way Of Water للنقاد العالميين، كتب الناقد جوش هورويتز: "يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق".

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم

وكان قد مر12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).