شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأفيش الرسمى لفيلم "نبيل الجميل" للنجم محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" للنجم محمد هنيدى، الأفيش الرسمي للعمل المقرر طرحه 28 ديسمبر بجميع دور العرض السينمائية.

وكان هنيدى وأبطال فيلمه الجديد "نبيل الجميل" قد انتهوا من تصوير آخر مشاهد العمل الأحد الماشى، وجمعت المشاهد الأخيرة بين هنيدى ونور اللبنانية ورحمة أحمد ومحمود حافظ ومادلين طبر وآخرين، وبعدها مباشرة احتفل هنيدى وأسرة الفيلم بالانتهاء من العمل .



نبيل الجميل

فيلم "نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .

وفى سياق آخر يتبقى للنجم محمد هنيدى، أيام قليلة على الانتهاء من تصوير فيلمه "الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

وكان آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.