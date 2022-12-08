شكرا لقرائتكم خبر عن أسيل عمران وأبطال "طريق الوادى" يحتفلون بعرضه فى مهرجان البحر الأحمر بحضور ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل كل من أسيل عمران، المخرج خالد فهد، نايف خلف، حمد فرحان، مطلق مطر، بعرض فيلمهم "طريق الوادي" في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائى، المقام بمدينة جدة بالسعودية، وحضرت النجمة ليلى علوي لمشاهدة الفيلم.



ليلى علوى



أبطال الفيلم



أسيل عمران



أبطال الفيلم

وتدور قصة فيلم "طريق الوادي" حول الشاب علي الذي هجرت أخته المنزل للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبة، مما يدفع بوالده لاصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي ليخلصه من وصمة النقص المتمثلة فيه، وبينما يتيه علي عن والده، يكتشف أنها رحلة تخبئ له تحديات كثيرة استطاع تجاوزها بالصلابة والتجلد.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة النسخة الثانية من المهرجان للأفلام الطويلة، المخرج والكاتب العالمي أوليفر ستون، والفنانة نيللي كريم، إلى جانب المخرجة التونسية كوثر بن هنية، بالإضافة إلى المخرج السينمائي الجورجي ليفان كوغوا شفيلي، وأخيراً الممثل الفلسطيني علي سليمان.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة كل من المخرجة جوانا حاجي توما، والكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، والممثل النيجيري أوزي أغو.

وعرض المهرجان 131 فيلماً من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 بلداً، بـ41 لغة، وهي أعمال تحمل بصمة مجموعة من الأسماء العريقة في تاريخ السينما، إضافة إلى العديد من المواهب الشابة، كما استضاف 34 عرضاً أول لأفلام عالمية، و17 عرضاً أول لأفلام عربية، و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقي